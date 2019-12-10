Мета тамесігірі полягає в тому, щоб: випробувати рубаючу здатність меча, набути досвіду нанесення ударів по щільним цілям, що відтворює опір людського тіла і поліпшити свій таймінг, дистанцію, кут удару і хват меча.

Як об'єкти для тамесі-гирі використовуються Маківари (вару - рисова солома, макивара - щільно пов'язані вимочені у воді солом'яні циновки), бамбук, а також бамбук, обгорнутий макиварой.

Тамесігірі - шлях духу Скріншот з відео

Тамесігірі - шлях духу Скріншот з відео

До 70-х років Маківари представляли собою снопи рисової соломи різної товщини і щільності. Сьогодні використовуються верхні покриття солом'яних татамі (називаються вони татамі-Омоте і схожі на пляжні підстилки), тому що вони мають однорідну щільність і їх можна легко придбати. Картопля, гарбуз і інші інгредієнти для салату ні в якому разі не повинні використовуватися в якості цілей, якщо, звичайно, ви не хочете щоб вас прозвали шеф-кухарем "Генс". Таким же чином рулони газет, картону, а також пластикові пляшки з водою також не підходять для сформульованих навчальних цілей.

Тамесігірі - шлях духу Скріншот з відео

Тамесігірі - шлях духу Скріншот з відео

Одного разу Накамура Тайдзабуро Сенсей прийшов в додзьо в дуже збудженому стані і прочитав своїм учням цілу лекцію про тамесі-гирі, відповідальності і здоровому глузді. Каталізатором для цього вибуху послужила стаття в місцевій газеті: лікар, який ніколи не навчався мистецтву фехтування мечем, придбав меч і відправився в найближчу бамбуковий гай, де зрубав стільки стовбурів, скільки зміг. Перше, на чому наголосив сенсей, що будь-може зрубати бамбук мечем, але проста рубка не є самоціллю. Тамесі-гирі слід практикувати тільки як засіб вдосконалення своїх здібностей у фехтуванні.

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