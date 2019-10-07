Таксист відмовився везти Петра Порошенка після акції на Майдані

Таксист відмовився везти Петра Порошенка після акції на Майдані505 Читати матеріал російською
Київський таксист відмовився везти п'ятого президента України Петра Олексійовича Порошенка.
Про це повідомила журналіст Тетяна Висоцька. Вона опублікувала відповідне відео у себе в соціальних мережах, де написала:
"Ахаха, по завершенню мітингу Порошенко вирішив впихнутися в таксі, але таксист відмовився його везти)))))) Очевидці кажуть, що в житті ще смішніше, ніж на відео! ... А я думала, вони з Мариною підуть кудись в перехід по хот-доги і каву в пластиковому стаканчику. І ось що придумали))) Експромт) Чи не посадив підставного таксиста, подумав, що люди його люблять, ну майже як Цеголко)) Але його люблять тільки за $$$$"
Відео швидко стало популярним серед користувачів мережі.
Варто також зазначити, що протестувальники розділились на тих, хто підтримав експрезидента України, і на тих, хто почав скандувати "Браво!", підтримуючи рішення таксиста.
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