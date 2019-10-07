Таксист відмовився везти Петра Порошенка після акції на Майдані

Київський таксист відмовився везти п'ятого президента України Петра Олексійовича Порошенка.

Про це повідомила журналіст Тетяна Висоцька. Вона опублікувала відповідне відео у себе в соціальних мережах, де написала:

"Ахаха, по завершенню мітингу Порошенко вирішив впихнутися в таксі, але таксист відмовився його везти)))))) Очевидці кажуть, що в житті ще смішніше, ніж на відео! ... А я думала, вони з Мариною підуть кудись в перехід по хот-доги і каву в пластиковому стаканчику. І ось що придумали))) Експромт) Чи не посадив підставного таксиста, подумав, що люди його люблять, ну майже як Цеголко)) Але його люблять тільки за $$$$"

Відео швидко стало популярним серед користувачів мережі.

Варто також зазначити, що протестувальники розділились на тих, хто підтримав експрезидента України, і на тих, хто почав скандувати "Браво!", підтримуючи рішення таксиста.

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