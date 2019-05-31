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Такими заявами тестують реакцію: нардеп не вірить у скасування закону про мову

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Народний депутат України Олена Сотник зробила припущення, що заява керівника "Студії 95 квартал" Бориса Шефіра, брата першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, щодо необхідності скасування закону про мову, може бути з боку деяких людей тестування реакції.

Проте вона висловила щире задоволення від того, що Адміністрація президента Зеленського чітко сформулювала позицію і відхрестилась від цих заяв.

Вона висловила припущення, що в наступному парламенті, з урахуванням нового політичного ландшафту, в якому може збільшиться кількість депутатів від проросійських сил, це питання може знову підніматися. Водночас вона нагадала, що коментарі самого Зеленського з мовного питання полягали в тому, що в разі, якщо в законі будуть проблемні моменти, то до закону можуть бути внесені певні зміни, проте в саме скасування закону вона не вірить.

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