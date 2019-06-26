Таки повертаються | Альо, гараж! REBOOT #275

Таки повертаються | Альо, гараж! REBOOT #275125
Нацбанк України презентував купюру номіналом в тисячу гривень. А Росія повертається у Парламентську Асамблею Ради Європи.
Шуму багато, але 25 червня сталося те що рано чи пізно мало статися. Європейські парламентарі, вражаючою кількістю голосів, чітко дали зрозуміти – гроші, як завжди правлять світом. І ... Крапка.
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