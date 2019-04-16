''Так склалось'': чиновник закликав не шукати політики у звільненні Савченко і Рубана

Начальник Головного територіального управління юстиції в місті Київ Станіслав Куценко вважає, що звільнення з під варти у залі суду Надії Савченко та Володимира Рубана особливо на результати другого туру президентських виборів не змінять.

Він зазначив, що з них обвинувачення не зняті і слідство буде продовжено, а зміна запобіжного заходу може й змінитись. За його словами, Савченко і Рубан можуть знову опинитись за гратами, але тільки в тому випадку, якщо у слідства з'являться нові факти або докази, які можуть суттєво вплинути на хід розгляду справи.

Він вважає, що гучних резонансних виходів на свободу до 21 квітня чекати не варто, а всі події Україна побачить після інавгурації, у червні-липні 2019 року.

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