Так їх прозвали російські окупанти: в Україні відзначають День пам'яті "кіборгів"

Ветеран АТО, військовий та політичний експерт Юрій Кочевенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував День пам'яті кіборгів – українських військових які захищали Донецький аеропорт від російських окупаційних військ протягом 242 днів. Півсотні українських воїнів загинули, кілька тисяч отримали поранення. "Кіборгами" українських військових назвали самі окупаційні російські війська, адже на їхню думку вистояти 242 дні у таких пекельних умовах було просто неможливо.

"Це одна з найбільш пекельних точок тієї війни. Я маю багатьох друзів, які пройшли ДАП, вони всі, як правило, дуже травмовані. Одного мого товариша Юрія Ломова сильно поранило, він отримав контузію і його евакуювали. Його везли в госпіталь 42 кілометри згори на його убитих побратимах. Він приходив до тями, втрачав свідомість, а його ковдрочкою накрили і все... Це війна, такі обставини... Але подумайте,як зараз людині про це згадувати", - зазначив Кочевенко.

Він наголосив на потребі реабілітації для ветеранів АТО, не лише тих, хто пройшов ДАП.

"До ветеранів зараз змінилося ставлення. Я колись хотів запустити флешмоб в інтернеті - "запитай у депутата, що він робив з 2014 по 2016 роки", тому що у нас повний парламент молодих здорових хлопців призивного віку, але лише одиниці з них мали цей досвід", - заявив Кочевенко.

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