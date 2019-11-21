В даному відео два працьовитих тайца споруджують землянку з басейном.

тайські робочі Скріншот з відео

тайські робочі Скріншот з відео

Особливістю їх роботи є те, що в процесі побудови вони не використовують сучасні технології і працюють виключно примітивними інструментами. У них немає навіть лопат, ями риють за допомогою твердих палиць, а землю викидають руками.

тайські робочі Скріншот з відео

тайські робочі Скріншот з відео

Таким чином тайцам потрібно спорудити 2 приміщення для кімнати відпочинку і басейну. Між ними потрібно зробити прохід. Коли приміщення споруджені, час наносити декоративні елементи. Після цього споруджується дах з гілок і в басейн набирається вода. Для того, щоб вода утримувалася в басейні, використовується глина.

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