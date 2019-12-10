Таїсії Повалій 55 років: як зірка святкуватиме ювілей

10 грудня українській співачці Таїсії Повалій виповнюється 55 років.

У зв'язку з цим вона розповіла про те, як збирається святкувати круглу дату, що б хотіла отримати в подарунок і багато іншого.

Як святкуватиме день народження

Найімовірніше, День мого народження відсвяткуємо вдома в колі сім'ї. Як, власне кажучи, відбувалося останнім часом! Завжди дуже душевно минав цей день (посміхається).

Про чарівну цифру 55

Вік 55 – всього лише цифри в паспорті! А ось чому я навчилася за цей період, це і є найважливіше. Досвід, розуміння того, що цінніше за життя нічого в цьому світі немає. Тому цифри нехай змінюються, а я буду просто насолоджуватися життям!

Про подарунки, які хотіла б отримати

Я людина емоційна і люблю себе такою яка є! У День народження завжди особливі емоції. Відчуття, що весь світ святкує разом з тобою (сміється) А подарунки люблю ті, що від душі!

Про документальний фільм "Інтера"

Ми наговорили дуже багато про моє життя, що в підсумку увійде в фільм, точно не знаю! Перед Новим Роком багато гастролей, зйомок, тож буду з шанувальниками дивитися кіно про себе, так, як мене бачать режисери телеканалу "Інтер"! Так навіть цікавіше.

Про те, що сказала б шанувальникам

Можу багато чим поділитися зі своїми шанувальниками! Хочу сказати, любі мої друзі, дива точно трапляються, тільки в них треба дуже сильно вірити! І творіть, дорогі мої, і ми всі разом зробимо цей світ кращим!

Як повідомляв OBOZREVATEL, продюсер і чоловік співачки Ігор Ліхута пояснив, чому було вирішено скасувати ювілейний концерт Повалій у Києві.

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