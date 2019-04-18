Таємний візит радника Трампа в Москву: експерт пояснив причини приховувань

Аналітик Інституту світової політики Микола Бєлєсков вважає, що приїзд до Москви Фиони Хілл, директора з питань Росії і Євразії Ради з національної безпеки США, радника президента США Дональда Трампа, пов'язана з протиріччями та припиненням дії договору РСМД, питаннями Сирії, європейської безпеки та інших нагальних питань міжнародної безпеки. На його думку, максимальне уникнення уваги пов'язане з тим, що поява російської теми в американських ЗМІ викликає шквал емоцій та відповідного негативу й використовується критиками Трампа.

На його думку, питання України, якщо і обговорюються на цих зустрічах, то навряд чи на них відбуваються прориви, на що вказує відсутність проривів у роботі спецпердставників США та Росії Курта Волкера та Владислава Суркова.

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