Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

“Та чхали ми на твої погрози”. | Альо, гараж! REBOOT #302

754

Місцеві активісти зранку середи повідомляють.

Невдовзі після того, як Президентський кортеж залишив кордони Житомирщини, мотопомпи які мовчали добу, знову запрацювали “на повну міць”. Нелегальний видобуток “сонячного каміння” – відновлено. Бурштиностарателі повернулися до звичного ритму життя. “Місцеві бояри” дали команду - “працювати з подвійним навантаженням, аби компенсувати час вимушеного простою”. Над “Офісом Зе” наче хмара нависло логічне питання...

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...