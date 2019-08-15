“Та чхали ми на твої погрози”. | Альо, гараж! REBOOT #302 754

Місцеві активісти зранку середи повідомляють.

Невдовзі після того, як Президентський кортеж залишив кордони Житомирщини, мотопомпи які мовчали добу, знову запрацювали “на повну міць”. Нелегальний видобуток “сонячного каміння” – відновлено. Бурштиностарателі повернулися до звичного ритму життя. “Місцеві бояри” дали команду - “працювати з подвійним навантаженням, аби компенсувати час вимушеного простою”. Над “Офісом Зе” наче хмара нависло логічне питання...

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