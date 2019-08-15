“Та чхали ми на твої погрози”. | Альо, гараж! REBOOT #302

“Та чхали ми на твої погрози”. | Альо, гараж! REBOOT #302754
Місцеві активісти зранку середи повідомляють.
Невдовзі після того, як Президентський кортеж залишив кордони Житомирщини, мотопомпи які мовчали добу, знову запрацювали “на повну міць”. Нелегальний видобуток “сонячного каміння” – відновлено. Бурштиностарателі повернулися до звичного ритму життя. “Місцеві бояри” дали команду - “працювати з подвійним навантаженням, аби компенсувати час вимушеного простою”. Над “Офісом Зе” наче хмара нависло логічне питання...
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
1
0
0
1
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані