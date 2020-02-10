Свято кумівства і російської мови на ''найпатриотичнішому'' ТВ-каналі України

До участі у десятому ювілейному сезоні "Голосу" на 1+1, схоже готові запросити всіх, хто хоч якось причетний до інших проектів на цьому ТВ-каналі.

Після четвертого ефіру важко вже і згадати всіх тих, кого затягнули до участі у цьому пісенному конкурсі "по блату". Танцюристи і сценаристи інших шоу, бек-вокалісти, учасники попередніх "Голосів" - і дорослих, і дитячих. Тому, цілком слушно постає питання про те, яка мета такого "кстингу"? На 1+1 намагаються дійсно привернути додатковий інтерес до програми і підняти їй рейтинг чи є якісь інші "неформальні" домовленості.

Тому невідомо, чи побачимо дійсно справжні таланти у прямих ефірах.

З понеділка по п'ятницю, тільки до 17 лютого, дивіться на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!" о 10:00.

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