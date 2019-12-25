Святкові новинки від зірок українського шоу-бізу

Українські зірки активувалися до Нового року.

Pianoboy випустив новий кліп до новорічних свят.

ТНМК додали фрагменти вертепу до своєї вистави.

Бумбокс випустив новий кліп одразу з двох композицій.

Настя Каменських заспівала різдвяну пісню

Hardkiss показали свою версію "Щедрика".

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