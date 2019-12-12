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12 грудня • оновлено в 11:13
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Святкова літургія в "Чужому Храмі"

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Костел святого Миколая у Києві відсвяткував 110-річницю освячення.

Під час Святкової Літургії священники різних парафій вкотре вказали на необхідність повернення храму спільноті, бо за роки свого існування унікальна пам’ятка архітектури прийшла в занепад і потребує ремонту.

Святкову Літургію очолив Апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Ґуджеротті. На урочисту службу прибули дипломати і віряни з інших країн. Серед офіційно запрошених гостей і керівництво Національного будинку органної та камерної музики

Сьогодні Костел належить Міністерству культури і фактично його утриманням займається Національний будинок органної та камерної музики. Якщо в столиці з’явиться сучасна концертна зала, культурне і духовне сусідство припиниться, а парафіяни, завдяки меценатам, зможуть здійснити реставрацію Костелу.

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