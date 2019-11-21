Канадець Кевін Фаст потрапив в книгу рекордів Гіннеса. Він вважається найсильнішим в світі священиком. Пастор регулярно бере участь в різних шоу, ставить силові рекорди, а все гонорари жертвує на благодійність.

Священик силач Скріншот з відео

Священик силач Скріншот з відео

Також Кевін Фаст перетягнув найважчий військовий літак вагою майже 190 тонн на відстань 8.5 м.

Преподобний Фаст почав займатися силовими вправами у віці 12 років. Чоловік розповів, що на заняття пауерліфтингом його надихнув Луї Сір - відомий в XIX столітті канадський силач.

Священик силач Скріншот з відео

Священик силач Скріншот з відео

Крім того, священик зумів протягнути на 30 метрів найважчий в світі вантажівка (57 тонн), а також підняти, посадивши на спину, 22 жінки.

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