Світова економічна криза: коли вона вдарить по Україні

Економіст Ігор Гарбарук у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, коли економічна криза вдарить по Україні.

"Рано чи пізно вона прийде. У світі економіки існує певна циклічність: пригадайте 98 рік, 2008 рік і те, що відбувається сьогодні є черговим циклом. Чому це відбувається? Усі економічні війни, які розгортались останнім часом, вони йшли на користь кожної конкретної держави, але шкодили світовій економіці. Якщо через коронавірус відбувається скорочення економіки Китаю, який споживав нашу сировину, то це відбиватиметься на нашій економіці", - заявив економіст.

Він додав, що ми можемо відчути економічну кризу пізніше за розвинені країни.

"На сьогодні те, що відбувається зі стрибками валют в Україні, я відношу до певного медійного хайпу та підігрівання інтересів спекулянтами. Я сподіваюсь, що курс не стрибне до 28 грн за долар, але при цьому має бути змінений формат співпраці нового міністра фінансів із Нацбанком України", - заявив Гарбарук.

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