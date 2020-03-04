Світова економічна криза: економіст про вплив коронавіруса

Економіст Борис Кушнірук у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE"

Він прокоментував вплив коронавіруса на світову економіку та можливість світової економічної кризи цього року.

"Треба почати з того, що ми вже певний час живемо у глобальній економічній кризі, яку я бачу з 2000 року. Ця криза пов'язана зі зміною устрою світу. Змінюється структура економіки та розподіл продуктивних сил. Тому деякі країни просто занепадають. можна подивитись, що відбувається в Європі. Навіть у США. Тому ми знаходимось у кризі, в якій відбуваються загострення. І зараз я бачу чергове загострення через коронавірус", - заявив Кушнірук.

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