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4 березня • оновлено в 17:05
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Світова економічна криза: економіст про вплив коронавіруса

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Економіст Борис Кушнірук у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE"

Він прокоментував вплив коронавіруса на світову економіку та можливість світової економічної кризи цього року.

"Треба почати з того, що ми вже певний час живемо у глобальній економічній кризі, яку я бачу з 2000 року. Ця криза пов'язана зі зміною устрою світу. Змінюється структура економіки та розподіл продуктивних сил. Тому деякі країни просто занепадають. можна подивитись, що відбувається в Європі. Навіть у США. Тому ми знаходимось у кризі, в якій відбуваються загострення. І зараз я бачу чергове загострення через коронавірус", - заявив Кушнірук.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
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Борис Кушнірук
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