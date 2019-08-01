Світоліна перемогла росіянку Касаткіну: новини спорту

Українка Еліна Світоліна обіграла російську тенісистку Касаткіну у другому колі турніру серії WTA Premier в американському Сан-Хосе.

На початку гри Світоліна втратила свою подачу, проте далі українка зібралася і за весь матч віддала суперниці лише чотири гейми. Нагадаємо, що це вже п'ята перемога Світоліної над Касаткіною. Вона виграла всі п'ять матчів і жодного разу не програла. У наступному колі суперницею Світоліної стане представниця Греції Марія Саккарі. Українка вже зустрічалася з нею в третьому колі Wimbeldon, перемігши її в трьох сетах.

Нагадаємо, що призовий фонд турніру Mubadala Silicon Valley Classic складає 876 тисяч доларів. Для Світоліной цей турнір буде першим в серії турнірів перед останнім в цьому сезоні US Open.

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