Світ зробить правильні висновки з пандемії коронавірусу – Огризко

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі ObozTV висловив думку, що пандемія коронавірусу COVID-19 не вплине на процес глобалізації.

"Ми були свідками не однієї епідемії і навіть пандемії протягом останніх років. Думаю, що зупинити процес взаємодії і глобалізації буде насправді практично неможливо", – заявив дипломат.

"Інше питання – пандемія має дати нам підказку, що такі речі є дуже специфічними і нам спільно треба думати над тим, як з цією загрозою боротися. Ми всі – українці, французи, американці, китайці – виявилися неготовими до цього. Це те, що вимагає загальносвітових зусиль", - зазначив Огризко.

На його думку, всі країни "зроблять з пандемії правильні висновки, що треба не закриватися в своїх дослідженнях, а ділитися".

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