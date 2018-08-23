Світ вітає Україну, в Дніпрі - найбільший прапор, мости обладнають датчиками - новини на ObozTV

Світ вітає Україну, в Дніпрі - найбільший прапор, мости обладнають датчиками - новини на ObozTV25Читати новину російською
Лідери країн світу надсилають на адресу президента Петра Порошенка вітальні листи з нагоди річниці Незалежності України.
У Дніпрі, на висоту 72 метри, з нагоди Дня державного прапора України підняли найбільший національний стяг.
В Україні мости обладнають дистанційними датчиками контролю технічного стану конструкцій, що дозволять оперативно реагувати на будь яку ситуацію.
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