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Світ вітає Україну, в Дніпрі - найбільший прапор, мости обладнають датчиками - новини на ObozTV

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Лідери країн світу надсилають на адресу президента Петра Порошенка вітальні листи з нагоди річниці Незалежності України.

У Дніпрі, на висоту 72 метри, з нагоди Дня державного прапора України підняли найбільший національний стяг.

В Україні мости обладнають дистанційними датчиками контролю технічного стану конструкцій, що дозволять оперативно реагувати на будь яку ситуацію.

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