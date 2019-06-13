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"Сватів" знову заборонили: головним героям рекомендують поміняти прізвища

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Експертна комісія при Державному агентстві України з питань кіно проголосувала за відмову у видачі телеканалу "1+1" повторного прокатного посвідчення на другий сезон скандального серіалу "Свати"виробництва студії "Квартал 95" (ТОВ "Кварталкіно").

За відмову проголосували 15 членів комісії, один член – за дозвіл, двоє заздалегідь заявили про конфлікт інтересів. Представникам "1+1" надали заповнені експертні карти з рішенням і аргументацією, пише "Детектор медіа". Пресслужба каналу вже прокоментувала ситуацію на офіційному сайті.

Компанія "1+1 media" подала заяву на відновлення прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати" 28 травня 2019 року, 12 червня Держкіно оприлюднило рішення.

Член експертної комісії Марія Гурська сказала, що в серіалі державні установи підписані російською мовою, а деякі вивіски – українською, через що створюється враження, що Україна інтегрована в російський простір.

Також, за її словами, серіал "Свати" розвиває в українців комплекс неповноцінності, принижує їхню гідність.

"Сім'я героїв із українським прізвищем виглядає менш освіченою, "селюками", на відміну від сім'ї з російським прізвищем. Однак у разі перемонтування другого сезону і зміни прізвища героїв серіалу експертна комісія могла б погодитися на видачу прокатного посвідчення", – пояснила Гурська.

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Иванов Петр
Иванов Петр
"Член экспертной комиссии Мария Гурская"-это чё за член? Сколько лет этой дуре?
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