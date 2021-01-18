Сварка Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

Юля Ухіна Відео 13:45, 18.01.2021

Героїня шоу Холостячка, актриса Ксенія Мішина показала першу сварку, яка сталася між нею та її обранцем Олександром Еллертом через просту помилку в соцмережах.

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