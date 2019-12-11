Суворий безвладотоксикоз | Альо, гараж! REBOOT #335
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Не беруся стверджувати зі 100% впевненістю.
Але щось підказує: навіть якщо завтра в Києві почнеться снігопад, або навпаки різко потеплішає, дехто одразу оголосить це “результатом таємних домовленостей двох Володьок в Парижі”. А далі - за відпрацьованою роками схемою… Безвладококсикоз прогресує...
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