Головна Новини
11 грудня • оновлено в 13:57
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Суворий безвладотоксикоз | Альо, гараж! REBOOT #335

74

Не беруся стверджувати зі 100% впевненістю.

Але щось підказує: навіть якщо завтра в Києві почнеться снігопад, або навпаки різко потеплішає, дехто одразу оголосить це “результатом таємних домовленостей двох Володьок в Парижі”. А далі - за відпрацьованою роками схемою… Безвладококсикоз прогресує...

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини