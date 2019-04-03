Суцільні порушення: експерт назвав кількість нелегальних газових заправок

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що лідерами по кількості працюючих нелегальних АГЗП (автомобільний газозаправний пункт), призначених для заправки газобалонного обладнання автомобілів, на сьогодні є Київська та Дніпропетровська області.

За його словами, свого часу мер Києва Віталій Кличко, напередодні проведення пісенного конкурсу Євробачення у 2016 році, ліквідував мережу у 350 незаконних АГЗП, розуміючи небезпеку, яку вони несуть. Зараз, за його словами, у Києві відбувається відновлення незаконного встановлення газозаправок, зокрема на території стоянок і паркінгів, але таких налічується за його оцінками 15-20.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал