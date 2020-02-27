Сутички у Харкові на ринку Барабашова: Кернес проти Фельдмана
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Він прокоментував сутички у Харкові на території ринку Барабашова.
"Ну, хто винен, хто не винен, це буде вирішувати суд. Ми ж розуміємо. Затримано 53 особи, зараз вирішується питання щодо їх подальшої участі у кримінальному провадженні, тому що затримані вони в рамках кримінального провадження. Тепер, я неодноразово висловлювався, що конфлікт Барабашова, я вважаю, що це просто площина для з'ясування стосунків між двома особами, між мером Харкова Кернесом та народним депутатом від "ОПЗЖ" Фельдманом", - заявив Кучер.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".