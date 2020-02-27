Сутички у Харкові на ринку Барабашова: Кернес проти Фельдмана

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував сутички у Харкові на території ринку Барабашова.

"Ну, хто винен, хто не винен, це буде вирішувати суд. Ми ж розуміємо. Затримано 53 особи, зараз вирішується питання щодо їх подальшої участі у кримінальному провадженні, тому що затримані вони в рамках кримінального провадження. Тепер, я неодноразово висловлювався, що конфлікт Барабашова, я вважаю, що це просто площина для з'ясування стосунків між двома особами, між мером Харкова Кернесом та народним депутатом від "ОПЗЖ" Фельдманом", - заявив Кучер.

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