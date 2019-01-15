Сутички під консульством РФ в Одесі – Державну фіскальну службу розділили – В Україні побудують швидкісну трасу – новини на ObozTV

Сутички під консульством РФ в Одесі – Державну фіскальну службу розділили – В Україні побудують швидкісну трасу – новини на ObozTV154Читати матеріал російською
У Одесі побилися активісти та поліція. Там біля російського консульства мітингарі влаштували акцію на підтримку українських моряків. Поліція затримала двох учасників акції.
Державну фіскальну службу – розділили. Відповідний наказ підписав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Відтепер замість однієї ДФС – будуть окремі Державна податкова та Державна митна служби.
В Україні побудують швидкісну трасу, яку назвали Go Highway. Вона протягнеться Від Балтики і до Чорного моря.
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