Сутички під консульством РФ в Одесі – Державну фіскальну службу розділили – В Україні побудують швидкісну трасу – новини на ObozTV

У Одесі побилися активісти та поліція. Там біля російського консульства мітингарі влаштували акцію на підтримку українських моряків. Поліція затримала двох учасників акції.

Державну фіскальну службу – розділили. Відповідний наказ підписав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Відтепер замість однієї ДФС – будуть окремі Державна податкова та Державна митна служби.

В Україні побудують швидкісну трасу, яку назвали Go Highway. Вона протягнеться Від Балтики і до Чорного моря.

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