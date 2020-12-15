Сутички між мітингувальниками та поліцією на Майдані

Олег Тимченко Відео 15:10, 15.12.2020 Оновлено: 15:16, 15.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Береза запропонував звільнити Лещенка з наглядової ради "Укрзалізниці"

В Україні підскочать тарифи на електроенергію: скільки доведеться платити в 2021-му

Українцям пообіцяли безкоштовну вакцинацію проти COVID-19

На Майдані відбулися зіткнення: у хід пішли димові шашки і газ

Розкрито перші подробиці про новорічні плани Зеленського