''Суспільство перебуває у вкрай тривожному стані'': психолог дала оцінку передвиборчої поведінки українців

Психолог Олена Рихальська зазначила, що українці ідентифікують себе з тим, що відбувається під час передвиборчих перегонів. Бо така ідентифікація, за словами психолога, пов'язана з їхнім майбутнім. І відповідно, кожен проектує свій образ та досвід на певного кандидата, за кого збираються голосувати.

З точки зору психології, за її словами, дуже просто визначити, скільки відсотків людей потребують, наприклад, гумору, а скільки потребують націоналістичної риторики влади. Але, за її словами, суспільство знаходиться у вкрай тривожному стані.

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