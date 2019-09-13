Сущенко заявив, що відстав від української реальності мінімум на три роки

Російський адвокат Марк Фейгін та один зі звільнених бранців Кремля журналіст Роман Сущенко прокоментували перебіг звільнення бранців Кремля.

Щодо повернення 113 українців, які офіційно перебувають у полоні Москви, то Марк Фейгін, російський адвокат, який представляє інтереси Сущенка, заявив, що кримські татари, які зараз знаходяться під слідством в РФ є членами організації, яка заборонена російським законодавством. Тому їх швидке звільнення ускладнюється цим фактом. При цьому ця організація жодним чином не заборонена в Україні, додав адвокат.

Марк Фейгін заявив, що цифра 113 не відповідає дійсності. Він назвав її не точною. На думку адвоката, ця цифра може бути більшою, але не суттєво більшою.

"Ви розумієте, там кожного дня відбуваються арешти та затримання, у когось беруть підписку про невиїзд", - заявив Фейгин.

Сущенко заявив, що одяг людей, ритм та музика в авто суттєво відрізняється від того, що він пам'ятає. Він відчуває, що відстав мінімум на три роки від реального серецебиття України.

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