Сурков видав терористам російські паспорти: депутат

Народний депутат України Ігор Мосійчук прокоментував мету приїзда делегації РФ на чолі із паном Сурковим на тимчасово-окуповані території Донбасу.

Він заявив, що будь-яка військова доктрина будь-якої країни та будь-якого головнокомандувача не може бути публічною. Депутат вважає, що саме поняття "військова таємниця" розтлумачує, чому це саме так, і чому про це ніхто не говорить у повному обсязі публічно.

У той же час Мосійчука дуже надихають новини про можливе повернення українських бранців Кремля додому. Він зазначив, що знає найбільш катованих в'язнів Кремля особисто і стверджує, що їхні родини їх дуже зачекались.

Мосійчук зазначив, що не може говорити про мету візиту Суркова однозначно, але, за його інформацією, особи, які ніколи не зможуть потрапити під амністію українців, отримали від Суркова російські паспорти.

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