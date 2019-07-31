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Суркіс - відмовився, Канделакі - погодилася, а Зеленський - думає: розібрали в прямому ефірі інтерв'ю Артема Мілевського

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Серед тисяч політизованого відео і дурних, але популярних роликів на відео-сервісі YouTube іноді трапляються і такі рідкісні, але яскраві перлини.

Що запропонував один з найбільш популярних футболістів минулого президенту України Володимиру Зеленському, де мешкає самий скандально відомий форвар Нацонального збірної з футболу і що пов'язує людину, яка регулярно розбиває суперкари з генеральним продюсером російського федерального спортивного телеканалу "Матч ТВ" Тіною Канделакі?

У новому огляді трендів YouTube, ми не змогли пройти повз інтерв'ю з Артемом Мілевським, яке триватиме майже дві години і займає, як нам здається, незаслужено тільки 13 позицію.

Юлія Крапівіна подивилася інтерв'ю і пояснила, чому воно повинно бути в поточній першої п'ятірці і чому вам варто приділити йому час.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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