Суркіс - відмовився, Канделакі - погодилася, а Зеленський - думає: розібрали в прямому ефірі інтерв'ю Артема Мілевського

Суркіс - відмовився, Канделакі - погодилася, а Зеленський - думає: розібрали в прямому ефірі інтерв'ю Артема Мілевського97 Читати матеріал російською
Серед тисяч політизованого відео і дурних, але популярних роликів на відео-сервісі YouTube іноді трапляються і такі рідкісні, але яскраві перлини.
Що запропонував один з найбільш популярних футболістів минулого президенту України Володимиру Зеленському, де мешкає самий скандально відомий форвар Нацонального збірної з футболу і що пов'язує людину, яка регулярно розбиває суперкари з генеральним продюсером російського федерального спортивного телеканалу "Матч ТВ" Тіною Канделакі?
У новому огляді трендів YouTube, ми не змогли пройти повз інтерв'ю з Артемом Мілевським, яке триватиме майже дві години і займає, як нам здається, незаслужено тільки 13 позицію.
Юлія Крапівіна подивилася інтерв'ю і пояснила, чому воно повинно бути в поточній першої п'ятірці і чому вам варто приділити йому час.
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