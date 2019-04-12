Суперечка Порошенка та Зеленського в прямому ефірі: Obozrevatel News

Суперечка Порошенка та Зеленського

Кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський поспілкувалися в прямому ефірі. Кандидати влаштували словесну перепалку в рамках програми "Право на владу". Чинний президент Петро Порошенко, який виступав у студії, запросив свого опонента приїхати туди та провести дебати.

РФ хотіла втрутитися у роботу системи ЦВК

У ніч підрахунку голосів після першого туру президентських виборів - Росія намагалася втрутитися в роботу системи Центральної виборчої комісії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, атаки були не масовими. Росіяни розвідували можливості українських систем. Система ЦВК атаку витримала, каже Аваков.

Антикорупційному суду дали старт

Президент України призначив суддів Вищого антикорупційного суду. 38 з них вже склали присягу. Відбирати стражів правосуддя допомагали провідні міжнародні експерти, це колишні судді та прокурори з Британії, Канади, Данії, Литви та Північної Македонії. Підготовчий процес тривав 3 роки. Відбір – 7 місяців.

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