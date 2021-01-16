Super 5! з Євою Plum | 24

Obozrevatel Відео 08:00, 16.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Вітренко запропонував знову купувати газ у Росії заради зниження цін

Роль Криму в долі Росії: результат росіянам не сподобається

Шмигаль пообіцяв українцям мільйони доз вакцини від коронавірусу

"Це мама порадила?" Українці розкритикували ідею Вітренка купувати газ із Росії

Україна вже купує газ з РФ через європейські компанії: Вітренко пояснив пропозицію розблокувати експорт