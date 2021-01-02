Super 5! з Євою Plum | 22

Obozrevatel Відео 08:00, 2.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Відмова від традицій і акцент на українцях: порівняння поздоровлень Зеленського в 2020 і 2021 роках

Новорічне звернення Зеленського викликало ажіотаж в мережі: як відреагували українці

Поклонська назвала Зеленського "дивовижною людиною", згадавши його виступ на тему Криму

"Глава" Криму Аксьонов вирішив залякати Україну втратою нових областей

На Донбасі померли двоє терористів "Л/ДНР": один загинув у СІЗО. Фото