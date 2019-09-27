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27 вересня • оновлено в 18:47
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Сумний четвер: чим засмучувало українське телебачення в кінці тижня

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Двома головними новинами, які займали майже всі інформаційні майданчики країни, стали розслідування програми "Схеми" ( "Радіо Свобода") про роль Андрія Богдана у відмові від підписання Договору про евроінтераціі України в 2013 році і позбавлення цифровий ліцензії на мовлення ТБ-каналу 112.

Юлія Крапівіна постаралася розібратися, що в цих повідомленнях, м'яко кажучи, не зовсім відповідає дійсності, а що заслуговує на більшу уваги, ніж здається на перший погляд.

Однак це не завадило їй здійснити черговий рейд по програмам українського телебачення і дізнатися, чим вони збираються "здивувати" своїх глядачів.

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