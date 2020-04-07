На Тернопільщині медики масово заразилися коронавірусом: з'ясувалася причина

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш пояснив велику кількість заражених коронавірусом COVID-19 медиків у області тим, що більша частина тестів проводилася саме для них, а також тим, що медперсонал наражається на найбільший ризик зараження.

"Я це пояснюю дуже просто. Із 310 проведених тестів у Монастириському районі 235 були зроблені лікарям, з них 32 виявилися інфікованими. Кого ми мали виявляти? Ми йшли за ланцюжком, перевіряли всіх лікарів", – заявив Труш у ефірі ObozTV.

Чиновник сказав, що "наразі Тернопільська область готова до коронавірусу настільки, наскільки це можливо. До COVID-19 не готовий весь світ, не те що Тернопільська область".

Водночас, за його словами, на сьогодні лікарні області "забезпечені всім, чим можуть бути забезпечені". Область постійно отримує вантажі із засобами захисту. Так, 6 квітня приїхав один вантаж, 7 квітня очікується наступний. "Приїхали захисні костюми, окуляри і маски", – розповів Труш.

У Тернопільській ОДА назвали дві причини зараження 44 медиків коронавірусом

Водночас він констатував, що розрахувати, на скільки днів або тижнів вистачить цих засобів, неможливо, оскільки складно передбачити, з якою швидкістю поширюватиметься коронавірус.

У цьому контексті чиновник зауважив: "Насправді, ми самі режисери цього піку. Чим менше народу перебуватиме на вулиці, спілкуватиметься одне з одним напряму, чим більше ми будемо дотримуватися всіх необхідних заходів щодо карантину, тим більше ми цей пік пересунемо, тим меншою буде летальність".

Він також повідомив, що попри релігійність у жителів області є розуміння небезпеки нового захворювання. Як доказ Труш навів приклад похорону священника, який помер від коронавірусу. Його тіло не заносили до храму, а попрощатися з покійним на цвинтар прийшли тільки найближчі люди.

Як писав OBOZREVATEL:

27 березня стало відомо про те, що в Монастириському районі Тернопільської області зросла кількість хворих на коронавірус. У регіоні було зафіксовано 35 інфікованих, 18 з них – медичні працівники.

Станом на 6 квітня хворих медиків було вже 44.

Лікарі з Монастириська виступили зі зверненням до президента України Володимира Зеленського, в якому заявили, що в лікарнях відсутні засоби індивідуального захисту для медичного персоналу. Президент пообіцяв вирішити проблему.

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