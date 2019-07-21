Парламентські тролі

Які тільки смачні епітети не лунали на адресу цього скликання парламенту за час його каденції. І "Цирк під Куполом на Грушевського" та "збіговисько бюджетників-горлопанів" одні з небагатьох, які пройдуть цензуру.

До речі, про цензуру. Саме депутати цього скликання, а конкретно пані Богомолець і "компані" в останні дні роботи Ради, спробували обмежити право українців лаятися.

Закон про "дематюкізацію української мови" так і не дошкандибав до сесійної зали. Подейкують, що не останню роль в цьому зіграв депутат Олег Барна. Який власноруч відігнав отой Закон від дверей.

Депутат Олег Барна, це взагалі окреме явище восьмого скликання Ради. Саме завдяки його зусиллям світ побачив як на практиці виглядає словосполучення – Прем’єр-Міністр, якого носять на руках…. Або "смикають за бубенці"… кому як більше подобається.

Закон про заборону лаятися - до сесійної зали не дошкандибав, але дошкандибали десятки інших.

В перервах між бійками та біганиною з димовими шашками по залі засідань. В перервах між з’ясуванням стосунків між собою, з охороною Ради та з докучливими журналістами. В перервах між сварками на тему - хто більший патріот, депутати встигли багато чого заборонити нам і дозволити собі. … Хоча ні… собі вони також дещо заборонили.

За ініціативою депутата Рабиновича, в парламентському буфеті заборонили продаж алкоголю. А три роки поспіль Рада прийняла Закон про заборону депутатам приходити на засідання зі зброєю.

Тобто ближче до кінця каденції депутатам вже не можна було, ані добряче хильнути, ані прогулятися зі Шмайсером по сесійній залі. Хоча, першу заборону вони час від часу мужньо долали. Наприклад при прийнятті Закону про Бюджет 2019.

Так от, що стосується заборон для пересічних українців. Саме ця каденція Парламенту заборонила українцям дивитися по телевізору російські канали та серіали, користуватися соцмережами Однокласнікі і Вконтакті, пошуковиком Яндекс, та Вебмані.

Наступним кроком стала масована декомунізація. З так званим Ленінопадом і забороною Комуністичної та націонал-соціалістичної ідеології.

За носіння Георгієвської стрічки депутати ввели максимальний штраф у сумі 150 так званих неоподаткованих мінімумів.

Потім була спроба заборонити батькам давати малюкам екзотичні імена. Наприклад такі, що складаються з назв неживих предметів, придуманих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб і абревіатур. Такі, що містить одночасно літери, символи або цифри, нецензурну лексику або ображають суспільну мораль. Автор Законопроекту – депутат Володимир Мисик.

Але, якось не зрослося. Ідея заборонити батькам називати своїх чад Баба Яга Петрівна, Буратино Іванович та Номер 245-ть так і не дійшла до розгляду в сесійній залі. Так само, як і пропозиція депутатки Оксани Білозір починати засідання Ради з хорового читання молитви "Отче Наш".

Також парламентарі відмовилися розглядати Законопроект від депутата-втікача Олександра Онищенка про обов’язкову психіатричну перевірку кандидатів в депутати всіх рівнів. І це стало яскравою ілюстрацією до найвідомішого мему цього скликання від Героя України Надії Савченко.

Хоча, ні. Якщо говорити про найяскравіші перли цієї каденції, то перше місце, безумовно займає депутат Гаврилюк, з його класичною відповіддю на питання – щодо його законотворчої діяльності.

Ну і звісно ж пам’ятаємо. Протягом цієї каденції наші Народні обранці кілька разів, майже одноголосно підтримували пропозиції Уряду і Спікера щодо підвищення їм зарплатні. Довівши кошторис свого утримання за бюджетний рахунок до астрономічної суми у понад два мільярди гривень на рік. Мільярд з яких – зарплатня, премії та різноманітні виплати самим нардепам та персоналу що їх обслуговує.

Жарти жартами, але. Фахівці підрахували - за весь час існування Верховної Ради VIII скликання депутати написали понад 12 тисяч законопроектів. При цьому законами стали лише 8-10% з них. Все інше, понад 90 відсотків – типовий Законодавчий Спам. І це достатнього ґрунтовні підстави аби кожен сам дав відповідь на питання, чи можна вважати 8-ме скликання Парламенту, таким що продуктивно працювало протягом своєї каденції.

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