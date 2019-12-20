Судова реформа: юрист розповів про важливі зміни

Засновник громадської організації Statewatch Олександр Лємєннов у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував реформу Офісу генерального прокурора України з 1 січня 2020 року.

"Зараз потрібно надати інституційно спроможність аполітично і незаангажовано діяти новим прокурорам. Вони, по-перше, згідно до КПК мають незалежний процесуальний статус. Вони не мають нікому підпорядковуватись безпосередньо, тобто не може такого бути, щоб якийсь вищий за рангом прокурор дав їм якусь вказівку, від якої вони не зможуть відмовитись", - заявив Лємєнов.

Він також навів кілька прикладів і надав статиску стосовно роботи його кадрової комісії під час реформи.

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