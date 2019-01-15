Судилище над полоненими моряками – АН-124 ''Руслан'' без Росії – Затримано людину, яка погрожувала президенту Польщі – новини на ObozTV

Оплески та вигуки "Слава Україні!". Так у московському суді зустріли українських моряків. Під час засідання хлопці відмовилися давати свідчення і назвали себе військовополоненими.

Державне підприємство "Антонов" відновить збір легендарних літаків Ан-124 "Руслан" і обіцяє обійтися без російських комплектуючих.

У Варшаві поліція затримала пенсіонера, який погрожував президентові Польщі Анджею Дуді. У поліції кажуть: затриманому 72 роки.

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