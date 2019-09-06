Звільнення Цемаха: чому прийняте таке рішення

Експерт з питань безпеки Роман Матковський прокоментував новину про те, що Київський апеляційний суд відпустив фігуранта по справі збиття Боїнгу MH17.

Він зазначив, що питання по Цемаху є досить розігнаним у ЗМІ, так само як і питання обміну полоненими. Матковський вважає, що занадто висока увага до його звільнення київським судом дуже вигідна РФ, оскільки цей факт дуже дестабілізував внутрішню ситуацію в Україні.

"Ми всі реагуємо емоційно", - заявив Матковський, - "ми всі пам'ятаємо, що під час затримання загинув наш боєць і т.д., і нас ніби-то відводять вбік від суті. Нам не роз'яснюють, що сам Цемах не є важливою особою, він не є надважливим фігурантом у справі про збиття МН17".

Матковський також заявив, що наша судова система не відповідає статусу країни, яка веде військові дії. І рішення цього судді він абсолютно не підтримує.

"Я би взяв цього суддю, і відправив би його в окопи до наших військових. Вони сидять і грають у гуманність з військовими злочинцями. Такого рівня злочинці мали би бути, як мінімум обміняні, а не відпускатись на волю. Цього суддю потрібно перевірити, може він не українець взагалі", - заявив експерт.

Суди, на думку експерта, зараз є дуже нагальним питанням і він має надію, що судове свавілля скоро закінчиться. Матковський заявив, що суддя Слива має пояснити, чим він керувався, приймаючи рішення про те, щоб відпустити міжнародного злочинця, яким офіційно цікавилось слідство Нідерландів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!