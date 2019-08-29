Суд задовільнив клопотання стосовно арешту Богатирьової

Печерський районний суд Києва взяв ексміністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову, яку затримали в аеропорту "Жуляни", під варту на 60 днів, визначивши їй заставу в розмірі 6 млн грн.

Про це у середу, 28 серпня, повідомляє "Громадське".

Так, суд задовольнив клопотання прокуратури про арешт екссоратниці колишнього президента України Віктора Януковича.

Як пише "Українська правда", обраний народний депутат від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський висловив готовність внести заставу за Богатирьову.

Нагадаємо, що її підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення. Їй загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Богатирьову доставили до суду одразу ж після затримання, але він не ухвалював рішення, оскільки вже був неробочий час. Тому ніч ексміністр провела в КПЗ.

Як заявив колишній однопартієць Богатирьової Михайло Добкін, вона була готова до того, що її затримають і нібито добровільно прилетіла в Україну, щоб дати свідчення.

У серпні 2016 року Інтерпол припинив розшукові заходи щодо Раїси Богатирьової, але того ж року Печерський районний суд Києва повторно дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти ексміністра, після чого її викликали на допит до Києва, однак вона не з'явилася.

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