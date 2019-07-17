Суд за скіфське золото: в Мін'юсті оцінили шанси України

Україна має "шанс 99%" на перемогу в судовій суперечці з музеями анексованого Криму щодо належності колекції скіфського золота.

Таку думку висловив начальник головного територіального управління юстиції в м.Києві Станіслав Куценко, коментуючи рішення Апеляційного суду Амстердама відкласти винесення остаточного вердикту на півроку.

"Суд вимагає більше часу, ніж нам би хотілося, щоб з'ясувати додаткові обставини. Це ті речі, які виходять за межі компетенції України як держави", – зазначив він.

"Я впевнений, що в України є всі шанси. У всякому разі, в Міністерстві юстиції над цим максимально працюють. Це доводить наша позиція на міжнародній арені, коли в більшості справ виносяться рішення на користь України, оскільки Росія є країною-агресором", – зазначив Куценко.

На думку представника Мін'юсту, шанс України на перемогу – 99%.

Подробиці дивіться в Підсумках дня з Вадимом Колодійчуком на ObozTV.

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