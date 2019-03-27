Суд виніс вирок офіцеру нацполіції: Obozrevatel News о 11:00 від 27.03.2019

Суд виніс вирок офіцеру нацполіції

Суд виніс вирок поліцейській, яка навесні минулого року знущалася над нетверезим чоловіком. Скандал стався на Сумщині, у травні 2018 року; небайдужі зняли на відео, як патрульні знущаються над чоловіком, який геть не чинить опору. Дівчина-поліцейська била бідолаху по гомілці, наступала на ноги та намагалася віддавити пальці на руці.

Позиція України щодо Голанських висот

Україна не визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. У нашому МЗС сказали, що солідарні із позицією Організації Об‘єднаних Націй та рішенням Радбезу ООН. Їх документи визначають статус Голанських висот, як Сирійської території, окупованої Ізраїлем.

Додаткові потяги на Великдень

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги. Їх цього разу сім. Йдеться про Великодні та травневі свята – це період з 27 квітня по 1 травня, коли в українців буде п’ять вихідних поспіль. Потяги курсуватимуть з Києва до Львова, Миколаєва, Одеси, Ковеля, Дніпра та Харкова. Також з`явиться Львів-Одеса. Крім того, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси для потягів Кременчук – Бахмач, Київ – Шостка, Київ – Черкаси, Суми – Київ – Вінниця.

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