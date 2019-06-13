Суд відкликав ліцензію у авіакомпанії SkyUp: авіаюріст пояснив, чому це ні до чого не обяживает авіаторів

Авіаюрист Андрій Гук зазначив, що пасажири, які мають придбані квитки на рейси авіакомпанії SkyUp, можуть не хвилюватись через скасування або перенесення рейсів авіакомпанії.

За його словами, ухвала Баришівського суду, яка має дуже багато порушень, як по суті, так і по процесуальній формі, з дуже великою ймовірністю повинна бути скасована. Зокрема, він зауважив, цей суд не мав права розглядатись, оскількі такі позови розглядаються за місцем знаходження авіакомпанії.

Навіть, якщо виходити з того, що ця ухвала може бути виконаною, то її виконання, зробив застереження юрист, має відбуватись згідно процедури виконавчого провадження, коли державний виконавець повинен з'явитись до Державіаслужби і зобов'язати зупинити дію ліцензії авіакомпанії SkyUp.

Але, як нагадав авіаюрист, є відповідний закон, який регулює ліцензування та ліцензійні правила, згідно якого рішення суду не може бути підставою для зупинення дії ліцензії. Таке право має тільки Державіаслужба, яка під час власних перевірок знаходить якісь порушення.

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