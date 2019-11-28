Суд прийняв рішення по меру Львова Андрію Садовому
Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення у скандальній справі щодо мера Львова Андрія Садового.
На засіданні 27 листопада він постановив застосувати до підозрюваного заставу в розмірі 1 млн 56 тисяч 550 гривень.
На внесення грошової суми у мера Львова є 5 днів. Також суд зобов'язав його "прибувати до детектива, прокурора, слідчого, в суд за першою вимогою".
Крім того, Садовий повинен повідомляти про зміну місця проживання або місця роботи, а також "утриматися від спілкування" з іншими фігурантами справи про обставини провадження.
У суді Садового підтримували його дружина Катерина, адвокати, а також народні депутати України восьмого скликання від фракції "Самопоміч" Оксана Сироїд, Олег Березюк та Тетяна Острикова. Вони виявили бажання взяти мера Львова на поруки. З такою ж ініціативою виступив і мер Києва Віталій Кличко.
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