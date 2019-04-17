Суд над українськими моряками: Obozrevatel News

Суд над українськими моряками

У ці хвилини Лефортівський суд Москви розглядає клопотання слідчих ФСБ Росії про продовження терміну тримання українських моряків на три місяці. Відомо, що їх судитимуть шістьма групами по чотири людини. Раніше термін досудового слідства у справі було продовжено до серпня цього року.

Погроми на трасі Одеса-Київ: поліція розпочала кримінальне провадження

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганський дій на пункті вагового контролю під Одесою. Правоохоронці опитують свідків події та потерпілих, а також шукають зловмисників. Група невідомих озброєних людей вчора ввечері напала на людей, які контролювали зважування вантажних автомобілів- повідомили у поліції. У результаті - постраждали троє чоловіків. Їх доставили до лікарні з травмами різної тяжкості.

Відновлення Собору Паризької Богоматері

На відновлення собору Паризької Богоматері вже зібрали близько 700 мільйонів євро. Серед меценатів – всесвітньовідомі компанії та бізнесмени. Суми пожертв – від десятків до сотень мільйонів доларів. Крім того, міська рада Парижа виділила на відновлення пам`ятки 50 мільйонів, а Європейський Центральний банк пообіцяв пожертвувати 9 мільйонів.

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