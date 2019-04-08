Сучасна Вавилонська вежа існує: знайдена дивна схожість

З 1957 року і до теперішнього часу на Землі спостерігається дивовижний процес злиття незалежних країн Європи: країни об'єднуються в єдину державу, вводять загальну валюту і для спілкування вже не використовують перекладачів, а говорять однією мовою. Чим не схожість з Стародавньої Месопотамією, в якій люди теж кажучи однією мовою, об'єдналися для будівництва Вавилонської вежі?!

До речі, в Брюсселі височить загадково і неординарно виглядає будівля зі штаб-квартирою Європарламенту, вид якої нагадує зображення недобудованої Вавилонської вежі.

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