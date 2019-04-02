МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Субсидії на комуналку: влітку споживачі будуть платити без допомоги від держави

98Читати матеріал російською

Екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко зазначив, що закінчується опалювальний сезон і це традиційно призводить до зниження фінансового навантаження на платежі домогосподарств. За його словами, зниження щомісячного платежу створить іншу пропорцію між доходами і комунальними платежами, що логічно позбавить права для певних категорій на отримання субсидій. І традиційно в літні періоди українці, за його словами, почнуть погашати борги, які утворились у зимові місяці з великими рахунками на послуги ЖКГ.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Олексій Кучеренко

Новини

Всі новини