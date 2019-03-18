Створення Землі: монахи вирахували день

Історія створення всесвіту, яка описана в першій книзі Біблії, у перших головах Книги Буття, стверджує, що на початку Бог створив Небо та землю. "Земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: Хай станеться світло! І сталося світло.

Саме 18 березня, у 3952 році до Різдва Христового, згідно з розрахунками бенедиктинського монаха та учителя церкви Св. Беда Шанованого, відбулося створення світу.

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