Студія OBOZREVATEL: огляд останніх новин станом на ранок четверга

Студія OBOZREVATEL: огляд останніх новин станом на ранок четверга130 Читати матеріал російською
Ведучі прямого етеру на ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд останніх новин станом на ранок четверга 7 листопада.
Бійка Ляшка та Геруса грає проти України
Лист Трампа до Зеленсько, про що домовлялись президенти
У Києві скоїли замах на бізнесмена, загинув охоронець
Уряд України бере кредит на будування доріг
Набув чинності закон про судову реформу
Розмова Зеленського та Ердогана. про що говорили президенти
У столиці обмежили рух вантажівок
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