Студія OBOZREVATEL: огляд останніх новин станом на ранок четверга

Ведучі прямого етеру на ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд останніх новин станом на ранок четверга 7 листопада.

Бійка Ляшка та Геруса грає проти України

Лист Трампа до Зеленсько, про що домовлялись президенти

У Києві скоїли замах на бізнесмена, загинув охоронець

Уряд України бере кредит на будування доріг

Набув чинності закон про судову реформу

Розмова Зеленського та Ердогана. про що говорили президенти

У столиці обмежили рух вантажівок

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