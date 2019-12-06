Студія OBOZREVATEL: огляд новин міжнародної преси

Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила зробили огляд новин міжнародної преси.

У США розбився вертоліт Нацгвардії

У БІлорусі Мінськ та Москва готуються до створення спільної союзної держави

Французи страйкують проти реформ Макрона

В Британії авто збило на смерть пішохода, який вигулював собаку. Вбитий був російським олігархом.

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