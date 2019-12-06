Студія OBOZREVATEL: огляд новин міжнародної преси
Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила зробили огляд новин міжнародної преси.
У США розбився вертоліт Нацгвардії
У БІлорусі Мінськ та Москва готуються до створення спільної союзної держави
Французи страйкують проти реформ Макрона
В Британії авто збило на смерть пішохода, який вигулював собаку. Вбитий був російським олігархом.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы